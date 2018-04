India a introdus pedeapsa cu moartea pentru violatorii de copii

11:20

Producătorul de muzică Tim Bergling, mai bine cunoscut sub numele artistic Avicii a murit în Oman. Renumitul DJ, autorul pieselor cum ar fi „Levels”, „Wake Me Up” și „Waiting For Love” avea 28 ani.  Avicii a fost nominalizat la premiile Grammy pentru cea mai bună înregistrare și era cunoscut pentru colaborarea sa cu Madonna […]