Campania la Hîncești “Orașul Meu Curat” vs Orașul Meu Murdar

20:30

17 vizualizări Locatarii de pe strada Alexandru Cel Bun 131 au ieșit astăzi la curățenie, s-au alăturat campaniei “Orașul Meu Curat”... The post Locatarii de pe strada Alexandru Cel Bun 131 din Hîncești au ieșit astăzi la curățenie appeared first on Hîncești 24 Online.