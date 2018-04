Cinci lucruri simplepe care să le faci zilnic ca să te ferești de hipertensiune

11:01

Comunitatea muzicală a fost luată prin surprindere vineri ca urmare a anunţului că Avicii, superstarul DJ-ul suedez, a murit la Oman la vârsta de 28 de ani. Cauza oficială a morţii sale nu a fost făcută publică, dar în ultimii ani producătorul de hit-uri din spatele pieselor precum colaborarea cu Rita Ora "Lonely Together" şi omniprezentul chart-topper din 2013 "Wake Me Up" a fost foarte vocal cu privire la problemele sale de sănătate, respectiv pancreatita acută cauzată parţial de consumul excesiv de alcool. Născut Tim Bergling, Avicii s-a retras din 2016, acuzând probleme de sănătate fizică şi psihică. "Pentru mine a fost ceva ce trebuia să fac pentru sănătatea mea", a spus el Hollywood Reporter, la momentul respectiv. Lucrurile nu mergeau deloc bine nici înainte. În 2014, Avicii a trebuit să anuleze multe spectacole pentru a se recupera după o intervenţie chirurgicală pentru a elimina vezica biliară şi apendicele. În 2013, el a recunoscut într-un interviu cu revista Time că "băut prea mult, petrecând în general prea mult". La vârsta de 21 de ani, el fusese internat în spital pentru pancreatită acută - un episod scurt şi sever al bolii - care se manifestă prin umflarea pancreasului cel mai adesea cauzată de calculi biliari sau abuzul de alcool. Pancreasul este o glandă albă, plată, alungită adânc în abdomen şi, deşi nu ne gândim des la existenţa lui, joacă un rol crucial în digestia şi controlul cantităţii de zahăr din sânge din corpul nostru prin secreţia de insulină şi glucagon în corp. Când pancreasul are leziuni, consecinţele pot fi teribile, scrie www.mediafax.ro. Potrivit Fundaţiei Naţionale de Pancreas din America, simptomele de pancreatită acută includ dureri de stomac extreme, umflături abdominale, greaţă şi vărsături, febră şi un puls rapid. Boala poate provoca, de asemenea, scădere în greutate, pe care Avicii a descris-o ca fiind unul dintre simptomele sale în 2014. Oamenii de stiinta nu sunt pe deplin siguri ca pancreatita acuta este cauzata de consumul excesiv de alcool, insa o teorie, potrivit organizatiei britanice Drinkaware, este ca alcoolul este transformat in metaboliti toxici care interfereaza cu functionarea celulelor pancreasului, care la randul sau îi împiedică să îşi îndeplinească funcţiile obişnuite. O altă teorie este că alcoolul înfundă canalele pancreasului, determinându-l să se umfle. Oricare ar fi mecanismele, pancreatita acuta indusa de alcool este cea mai periculoasa deoarece creste sansele de aparitie a pancreatitei cronice, care necesita de obicei medicamente constante pentru a compensa esecul organului de a ajuta digerarea alimentelor si mentinerea nivelului de zahar din sange. Ultima fotografie cu DJ Avicii Dj-ul suedez Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii, a fost găsit mort în Muscat, capitala statului Oman, la doar 28 de ani. Acesta s-ar fi aflat în vacanţă la un complex de lux din ţara arabă. Acesta s-a fotografiat alături de fani la complexul în care se afla cazat, zâmbind şi bucurându-se de timpul petrecut acolo. Mesaje de la muzicieni de top, după moartea colegului lor de scenă Devastating news about Avicii, a beautiful soul, passionate and extremely talented with so much more to do. My heart goes out to his family. God bless you Tim x Such sad news to hear about Avicii passing. Too young and way too soon. My condolences go out to his family, friends and fans x