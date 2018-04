Kievul s-a despărțit de ”religia” Moscovei! Rada Supremă a aprobat detașarea de Patriarhia Moscovei și a întregii Rusii

10:45

Intrebat de ce rosiile din marile magazine nu au niciun gust, dar arata impecabil, profesorul Cosmin Popescu a explicat ca acestea cresc cu totul altfel decat stim noi ca se cultiva, iar serele cu pricina arata ca in filmele Science Fiction, relatează BusinessMagazin.ro „Ceea ce vine la noi, in cea mai mare parte, sunt rosii fara gust, deoarece modul in care sunt ele cultivate, cu tehnologia care e folosita intr-o forma super intensiva, daca discutam de rosii care vin din afara tarii, sunt cresc...