Fără lumină! Localitățile și adresele care vor fi deconectate astăzi de la energia electrică

09:45

1500: Navigatorul portughez Pedro Álvares Cabral a descoperit Brazilia. 1509: Henric al VIII-lea a fost încoronat rege al Angliei. 1529: Spania și Portugalia încheie un tratat la Zaragoza, prin care își împărțeau coloniile din emisfera estică. 1866: A avut loc primul concert simfonic din București, la Teatrul cel Mare, sub conducerea lui Eduard Wachmann (în program, lucrări de Beethoven, Mozart, Haydn). 1913: "Pravda", "vocea" Partidului Comunist al Uniunii Sovietice și-a făcut apariția în Petersburg. 1915: La această dată a avut loc primul atac cu gaze asfixiante, folosite de germani pe frontul din Flandra, în timpul primului război mondial (în 1917, în jurul localității belgiene Ypres, vor fi utilizate pentru prima oară gazele toxice, iperita luându-și numele de la acest oraș; la 13 ianuarie 1993, la Paris se va semna "Convenția cu privire la interzicerea elaborării, producerii, depozitării și utilizării armamentului chimic și lichidarea acestuia", intrată în vigoare la 29 aprilie 1997). 1925: Eveniment în lumea automobilisticii: uzinele Ford, din Anvers, au fabricat 50.000 de mașini în serie. 1952: In SUA, are loc prima televizare a unei test nuclear 1954: URSS intra in UNESCO 1967: In Grecia intra in vigoare Legea Martiala 1980: S-a încheiat construcția primei nave transportor frigorifice construită în țară (la Galați), “Polar 7”, cu o capacitate de 6.800 tdw. 1990: După un miting electoral al PNȚCD (înaintea alegerilor din 20 mai), o parte dintre manifestanți se baricadează în Piața Universității din București (unul dintre locurile-simbol ale Revoluției anticomuniste din decembrie 1989), blocând (până la 13 iunie) circulația pe cele două artere principale ce străbat această zonă centrală a Capitalei; această acțiune social-politică a căpătat denumirea de "fenomenul Piața Universității". 1996: Consiliul Național Palestinian și–a deschis lucrările, dupa 32 de ani de exil. 1999: In Romania, Parlamentul Romaniei aproba cererea NATO de acces in spatiul aerian al Romaniei, pentru operatiunile asupra Yugoslaviei. 2005: Postul de televiziune Al-Jazeera a difuzat o înregistrare cu cei trei jurnaliști români răpiți în Irak, postul susținând că răpitorii cer retragerea trupelor române din Irak în patru zile, altfel vor ucide ostaticii, potrivit wikipedia.org. Nașteri 1451: Isabella de Castilia (d. 1504) 1610: Papa Alexandru al VIII-lea (d. 1691) 1640: Mariana Alcoforado, călugăriță, scriitoare portugheză (d. 1723) 1724: Immanuel Kant, filosof german (d. 1804) 1766: Madame de Staël, autoare franceză (d. 1817) 1780: Prințesa Henriette de Nassau-Weilburg (d. 1857) 1850: Veronica Micle, poetă română (d. 1889) 1852: William al IV-lea, Mare Duce de Luxemburg (d. 1912) 1868: Arhiducesa Marie Valerie de Austria, fiica cea mică a împăratului Franz Joseph (d. 1924) 1870: Vladimir Ilici Lenin, politician rus (d. 1924) 1872: Prințesa Margareta a Prusiei (d. 1954) 1873: Ellen Glasgow, scriitoare americană (d. 1945) 1881: Aleksandr Kerenski, politician rus (d. 1970) 1891: Nicola Sacco, anarhist american de origine italiană (d. 1927) 1894: Camil Petrescu, scriitor român, romancier, dramaturg, doctor în filozofie, nuvelist și poet (d. 1957) 1899: Vladimir Nabokov, scriitor rus (d. 1977) 1904: Robert Oppenheimer, fizician american (d. 1967) 1906: Prințul Gustav Adolf, Duce de Västerbotten (d. 1947) 1909: Rita Levi-Montalcini, neurobiolog, laureată a Premiului Nobel (d. 2012 1910: Friedrich Franz, Mare Duce Ereditar de Mecklenburg-Schwerin (d. 2001) 1914: Constantin I. Gulian, filosof român, membru al Academiei Române (d. 2011) 1916: Yehudi Menuhin, violonist, elev al lui George Enescu (d. 1999) 1919: Donald J. Cram, chimist american, laureat Nobel (d. 2001) 1924: Ion Lucian, actor român de teatru și film (d. 2012) 1925: Aaron Spelling, producator american (d. 2006) 1927: Pascal Bentoiu, compozitor și muzicolog român 1935: Fiorenza Cossotto, mezzo-soprană italiană 1937: Jack Nicholson, actor american 1939: Jason Miller, actor si dramaturg american 1944: Jeanine Stavarache, actriță română de teatru și film 1951: Vladimir Spidla, prim-ministru al Cehiei 1953: Irinel Popescu, medic chirurg român Decese 296: Papa Caius 536: Papa Agapet I 1758: Antoine de Jussieu, naturalist francez (n. 1686) 1876: Infanta Isabel Maria a Portugaliei (n. 1801) 1882: Vasile Conta, filozof român (n. 1845) 1892: Edouard Lalo, compozitor francez (n. 1823) 1897: Ion Ghica, om politic și economist român, președinte al Academiei Române (n. 1816) 1908: Henry Campbell-Bannerman, prim-ministru al Regatului Unit (n. 1836) 1930: Jeppe Aakjær, scriitor și poet danez (n. 1866) 1933: Frederick Henry Royce, constructor auto britanic, co-fondator al companiei Rolls-Royce (n. 1863) 1984: Ansel Adams, fotograf american (n. 1902) 1986: Mircea Eliade, scriitor român (n. 1907) 1989: Emilio Gino Segrè, fizician italo-american, laureat Nobel (n. 1905) 1994: Richard Nixon, om politic american, al 37-lea președinte al Statelor Unite (n. 1913) 1996: Mircea Ciobanu, prozator român (n. 1940) Sărbători Ziua Planetei Pământ