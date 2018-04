Roboții intră timid, dar sigur, pe piața muncii

16:10

Sunt în etate, văduv și îmi port foarte greu de grijă, fiindcă nu am сopii. În situația dată, am apelat la o persoană ca să mă îngrijească, să mă ajute la bătrânețe, şi mă gândeam să-i las casa după moartea mea. Aceas­ta a acceptat și am adunat actele necesare. Am mers la un notar pentru întocmirea contractului respectiv, dar acea persoană a insistat să facem contract de donație, motivând că sunt mai puține formalități și cheltuieli.