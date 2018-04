Horoscopul zilei: Află ce ți-au pregătit astrele pentru astăzi, 22 aprilie

Taur Propunerea partenerului de viata ti se pare plictisitoare, asa ca iei taurul de coarne si faci tu programul. Totul pare perfect, dar mai ramane sa primesti si aprobarea celui drag. Gemeni Abtine-te sa faci ceva investitii financiare serioase zilele astea pentru ca astrele nu sunt de partea ta. Chiar daca nu ai acum probleme cu banii, ai grija ce faci pentru ca este posibil sa ramai fara ei. Rac Treci intr-o perioada mai speciala si esti inclinat spre acte caritabile: ii ajuti pe cei despre care stii ca au nevoie si-ti vizitezi niste rude pe care nu le-ai mai vazut de ani de zile. Cei care te cunosc sunt uimiti de comportamentul tau... Leu Evita persoanele care te influenteaza negativ si pe cele a caror prezenta nu o agreezi. Ai nevoie de oameni plini de optimism si energie in preajma ta, si nu de cei care se plang tot timpul. Fecioara Nici nu banuiesti ceea ce urmeaza sa se intample azi! Te vei bucura enorm. Iti pierdusei orice speranta vizavi de acest subiect, insa viata are surprizele ei... Balanta Esti foarte creativ si harnic zilele astea. Te apuci de treaba si nu te opresti pana seara. Cine stie, poate noul hobby iti va aduce si niste bani in plus. Scorpion Primavara te face visator si scoate la suprafata latura ta romantica, scrie Ziua de Cluj. Te gandesti sa incepi cu un film de acest gen, continui cu o plimbare in natura si inchei cu o cina la lumina lumanarilor. Cel drag va fi incantat, potrivit realitatea.net. Sagetator Un castig neasteptat te face sa iti doresti sa-ti achizitionezi cat mai multe. Nu-ti arunca banii pe cheltuieli inutile, pentru ca o sa regreti. La un moment dat o sa realizezi ca i-ai cam aruncat pe fereastra... Capricorn Ai parte de o zi linistita, in familie. Vei petrece momente placute in preajma celor dragi. Poate se iveste si ocazia sa pleci intr-o excursie. Cheama-ti si cei mai buni prieteni! Varsator In sfarsit ai timp sa te odihnesti putin. Ai muncit toata saptamana la un proiect important si acum, ca e gata, poti rasufla usurat. Mai mult, prima obtinuta te ajuta sa-ti platesti cateva zile de vacanta. Pesti O vizita neanuntata te ia prin surprindere. Aveai deja stabilit un program, insa musafirul se va dovedi extrem de flexibil si adaptabil. Nu ai de ce sa iti faci probleme.

