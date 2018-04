Vreme frumoasa si maxime de pana la 25 grade Celsius. Cum va fi vremea in urmatoarele zile. Prognoza meteo - FOTO

In cursul noptii, in nord se asteapta 6 grade, ziua termometrele vor indica 23. In centru,

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md