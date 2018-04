Penalii Maiei Sandu, sau “filtrul” spart care permite oamenilor lui Roșca să facă parte din PAS

19:30

Interpretul român Cristi Nistor, despre folosirea imaginii sale de către un troll al lui Năstase: ”Eu când am raportat profilul, cei de la Facebook au spus că nu încalcă regulile comunității”Cântărețul român Cristi Nistor, imaginea căruia a fost folosită de către un troll de-al lui Andrei Năstase, afirmă că a raportat profilul fals, dar nu a fost luat în serios.”Eu când am raportat profilul, cei de la Facebook au spus că nu încalcă regulile comunității. Acum a devenit știre”, a scris Cristi Nistor, care a distribuit știrea despre postarea unui susținător al liderului PPDA, care s-a folosit de imaginea sa. Personajul Andrei Petru se oferea să plătească 30 000 de euro celor care îi arată cele 9 sau 11 case ale lui Năstase. Reamintim că această postare a fost preluată operativ de mai multe instituţii de presă din tabăra liderului PPDA.“Pentru că o parte a presei din R. Moldova a transformat imediat postarea în știre, fără a face o minimă verificare a celui care stă în spatele profilului de Facebook cu numele Andrei Petru, am încercat noi să vedem cine este personajul care a făcut o asemenea ofertă”, scrie deschide.md.“Am sunat de 5 ori într-un interval de două zile la numărul specificat în postarea de pe Facebook, dar nu a răspuns nimeni pentru a-și întări și prin viu grai oferta de 30 000 de euro. Dar pentru ca să fie și mai clar felul în care falsurile curg în spațiul virtual, fiind apoi preluate pe nemestecate de către presă, am răsfoit puțin pagina de Facebook al celui care își spune Andrei Petru. Nu numai că nu are absolut niciun detaliu semnificativ despre el, dar la profil apare doar o singură fotografie. Ei bine, nici măcar aceasta nu îi aparține, ci este fotografia unui cântăreț român, Cristi Nistor, participant la concursul „Vocea României”, notează portalul citat.Autor: Cristina Donici Sursa: Politics.MD