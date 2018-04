Astazi ne-am bucurat de primavara, de iarba verde si copacii infloriti. Nu la fel a fost insa anul trecut pe vremea asta, cand copacii erau doborati la pamant sub greutatea zapezii. Stihia alba paralizase atunci Chisinaul - VIDEO

Asa arata ziua de 21 aprilie, acum un an. In mijloc de primavara Chisinaul era sub nameti, iar

