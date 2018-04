Candu: Arena Chişinău a fost iniţiat pentru a satisfice necesităţile oamenilor de cultură și ale sportivilor

18:20

US Treasury apreciază ritmul și calitatea implementării reformelor, precum și buna colaborare și volumul de muncă realizat pe proiectele legate de administrarea fiscală. Poziția a fost exprimată la întrevederea președintelui Parlamentului Andrian Candu cu oficialii US Treasury, la DC Washington. Oficialii americani au optat pentru continuarea reformelor în domeniul fiscal. Totodată, ei au asigurat delegația […] Articolul US Treasury apreciază ritmul și calitatea implementării reformelor în R. Moldova a apărut mai întâi pe LiveNews.MD.