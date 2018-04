Pavel Filip a discutat cu membrii Grupului de Acțiune Locală din Ștefan Vodă

16:20

Regina Elisabeta a II-a împlineşte 92 de ani. Detalii mai puțin știute despre majestatea sa Regina Elisabeta a II-a împlineşte sâmbătă 92 de ani, iar ceremoniile omagiale cu acest prilej vor fi conduse de premierul Regatului Unit, Theresa May, informează DPA, citat de Agerpres. May a apreciat deja, vineri, serviciile aduse de regină, dăruirea şi consecvenţa ei în calitate de conducătoare a Commonwealth, comunitatea de 53 de state legate istoric de fostul imperiu britanic. Regina şi-a exprimat dorinţa ca fiul său, prinţul Charles, să preia funcţia de şef al Commonwealth, care nu este ereditară, iar şefii de guverne reuniţi la Londra şi-au dat acordul. Ceremoniile de sâmbătă vor fi deschise de parada Royal Horse Artillery – artileria regală – prin faţa palatului Buckingham, reşedinţa din Londra a reginei. La amiază, artileriştii călare vor trage 41 de salve de tun în Hyde Park. O altă companie de artilerie o va onora pe regină cu 62 de salve la Turnul Londrei. Regina urmează să asiste la un concert aniversar la Albert Hall, în Londra, cu participarea artiştilor Tom Jones, Kylie Minogue, Craig David, Sting şi Shaggy şi a formaţiei Ladysmith Black Mambazo din Africa de Sud. Aniversarea de sâmbătă marchează data reală de naştere a reginei. Născută în 1926, ea domneşte din 1952. În 2015, domnia ei a depăşit-o ca durată pe cea de şase decenii a reginei Victoria, stră-străbunica ei, care a fost încoronată în 1837 şi a decedat în 1901. Lucruri mai puțin știute despre regină Regina nu are paşaport – Ea nu are nevoie de paşaport pentru a călători,dar beneficiază de libertate de mişcare absolută oriunde în lume. Această situaţie chiar dacă este neobişnuită nu are totuşi nimic ciudat deoarece paşapoartele britanice sunt emise în numele Majestăţii Sale, deci nu-şi poate elibera propriul document. Regina a lucrat ca mecanic auto – Pe vremea când era prinţesă, în 1945, ultimul an al războiului Elisabeta s-a înrolat în armată şi a lucrat ca mecanic auto. Viitoarea regină chiar a fost surprinsă, într-o salopetă murdară,meşterind la motorul unei camionete, de către părinţii săi care au vizitat-o pe neaşteptate la baza militară unde activa. Se spune, de altfel, că pe langa Regele Mihai, vărul său, ar fi singurul suveran care poate schimba o roată sau o bujie. Regina a dat primul mail în 1976 – Deşi nu te-ai aştepta ca regina să folosească internetul deoarce este o persoană vârsnică, Elisabeta a ll-a a folosit e-mailul încă din 1976, când a trimis prima sa corespondenţă electronică dintr-o bază militară. Regina nu are nevoie de permis de conducere – Elisabeta nu are nevoie de permis de conducere deoarece la fel ca în cazul paşaportului, permisele sunt emise în numele Majestăţii Sale. Cu toate acestea are dreptul de a conduce şi nu se sfieşte să o facă. Ultima oară a fost văzută conducând în public anul trecut, în vară, când regina i-a arătat fostului rege saudit reşedinţa Balmoral, într-o plimbare cu maşina. Sursă: agerpres.ro