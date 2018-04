Horoscop săptămânal: Vezi ce ți-au pregătit astrele pentru săptămâna viitoare

15:30

„A fost foarte dificil. Chiar ziceam înainte că e de trei ori mai greu decât în finala de la Melbourne. Am avut niște emoții de nedescris! A fost incredibil la ceremonie. Mulțumesc, Cluj! Mulțumesc tuturor! Nu trăim des așa ceva. Am câștigat și datorită dumneavoastră”, a spus Simona Halep. „Le mulțumesc tuturor! Ce poate fi mai frumos decât să câștig pentru țară. Înaintea setului decisiv mi-am zis că oamenii își doresc această victorie. Am încercat să lupt pentru ei și poate de acolo mi-a venit energia. A fost ceva deosebit la ceremonia de deschidere, nu am trăit așa ceva până acum. Ceea ce au făcut, cu acel banner, a fost incredibil și le mulțumesc pentru asta. Irina (Begu n.n.) este foarte puternică, joacă bine pe zgura și sper să câștige. E greu cu asemenea presiune, dar sper să își dea drumul la joc. În setul secund am făcut o contractură, dar am jucat așa. Mâine voi lupta pentru victorie”,a spus Simona Halep pentru Digisport.