La 96 de ani şi-a împlinit visul de a merge la liceu

Preşedintele american Donald Trump a reacţionat după ce Coreea de Nord a anunţat că renunţă la testele nucleare şi închide situl nuclear. Liderul de la Casa Albă salută decizia luată de liderul de la Phenian, cu câteva zile înainte de summitul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. “Un mesaj de la Kim Jong-un: Coreea de Nord va opri tetele nucleare şi de rachete. De asemenea va închide un sit nuclear din partea de nord a ţării pentru a arăta angajamentul de a suspenda testele nucleare. Un progres pentru toată lumea”, a scris Donald Trump pe Twitter. A message from Kim Jong Un: “North Korea will stop nuclear tests and launches of intercontinental ballistic missiles.” Also will “Shut down a nuclear test site in the country’s Northern Side to prove the vow to suspend nuclear tests.” Progress being made for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2018 Potrivit agenţiei de stat nord-coreene KCNA, citată de site-ul agenţiei sud-coreene Yonhap, Coreea de Nord renunţă la testele nucleare, începând cu data de 21 aprilie. În plus, Kim Jong-un anunţă că va închide şi situl nuclear Punggye-ri, unde au fost efectuate şase teste nucleară, din 2006 şi până în prezent. Decizia a fost luată după o întâlnire a conducerii Partidului Muncitoresc din Coreea de Nord. Vestea vine cu mai puţin de o săptămână înaintea summitul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud, care va avea loc pe 27 aprilie, la Panmunjon, în zona demilitarizată de la frontieră. Acolo se vor întâlni președintele sud-coreean Moon Jae-in și liderul nord-coreean Kim Jong-Un. Kim Jong-un a sfidat de-a lungul anilor avertismentele venite de la SUA, Coreea de Sud, Japonia, NATO şi ONU, în privinţa testelor nucleare efectuate de Coreea de Nord. În septembrie 2017, Coreea de Nord a testat cea de-a șasea bombă nucleară și a provocat un cutremur de 6,3 grade. În luna martie, Coreea de Nord intensificase activitățile nucleare, imaginile din sateliţi arătând regimul de la Phenian iniţiase testele preliminare la un reactor de apă ușoară și, probabil, pornise un alt reactor, la centrul pentru cercetări nucleare Yongbyon.