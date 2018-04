O spargere „misterioasă”: Indivizi neidentificați au vandalizat cinci birouri ale Departamentului mentenanță al „Apă-Canal Chişinău”

18:15

Um Salem, în vârstă de 50 de ani, a spus că se simte norocoasă că poate vedea un film pe marele ecran pentru prima dată în viaţă, după ce a văzut filme întreaga viaţă numai la televizorul de acasă. Femeia, care poartă niqab - vălul integral care lasă numai ochii la vedere -, a participat la deschiderea, miercuri, a primului cinema saudit după 35 de ani, eveniment la care s-a putut intra doar pe bază de invitaţie. "Sunt o conservatoare", a spus Um Salem, adăugând că nu doar "liberalii" sunt fericiţi de redeschiderea cinematografelor în capitala ţării, Riad. Cu prilejul deschiderii cinematografului atmosfera a fost festivă, la eveniment participând o trupă muzicală şi fiind aduse mai multe modele pentru a aduce un omagiu unor figuri emblematice ale cinematografului, precum Charlie Chaplin. Pereţii cinematografului - operat de firma americană AMC, care a semnat un acord cu autorităţile de la Riad în această lună - au fost acoperiţi cu citate din filme precum "The Godfather" şi "Gone With The Wind". În decembrie, regatul a anunţat că va începe să acorde licenţe de funcţionare cinematografelor, într-una dintre cele mai mediatizate decizii luate de principalul exportator mondial de petrol în ultimii ani. Cinematografele fac parte din aşa-numita "Viziune pentru 2030" a puternicului prinţ încoronat saudit Mohammed bin Salman, care nu vrea doar să atragă investiţii străine şi să reducă dependenţa regatului de veniturile din petrol, ci şi să facă ţara mai atrăgătoare pentru turişti şi mai deschisă pentru evenimentele de divertisment. Noul cinematograf a transformat cartierul financiar Regele Abdullah aproape părăsit într-un centru social animat. Deşi cinematograful reprezintă un pas important pentru regat în progresul către modernitate, societatea saudită nu a renunţat la toate tradiţiile sale conservatoare: deşi la deschidere publicul s-a amestecat, cinematograful va avea spaţii speciale pentru familii şi respectiv pentru bărbaţi şi femei când se va deschide pentru publicul general până la sfârşitul lunii. De asemenea, filmul prezentat la premieră, "Black Panther", a avut o scenă de sărut tăiată de cenzori. Timp de decenii, saudiţii au trebuit să călătorească în ţările vecine din Golf pentru a merge la cinematograf sau la concerte. Cinematografele au fost interzise în Arabia Saudită la începutul anilor '80, după incidentele din 1979 în cadrul cărora peste 20 de oameni au murit în timpul protestelor minorităţii şiite împotriva conducătorilor suniţi. În anii care au urmat, familia conducătoare Al Saud le-a dat clericilor din linia dură mână liberă pentru a influenţa viaţa publică, ceea ce a dus la interzicerea cinematografelor, una dintre numeroaselor restricţii din viaţa socială a ţării musulmane. La filmul de miercuri seară a fost prezentă şi Dalal al-Dakhil, care a venit cu avionul de la Jeddah pentru a participa la evenimentul marcant. "În trecut, obişnuiam să călătorim în Dubai sau Bahrein pentru a merge la cinema", a spus ea. "Am refuzat să văd 'Black Panther' în Dubai pentru că voiam să-l văd în ţara mea", a declarat ea pentru DPA. "Asta este o experienţă care nu se va repeta", a mai declarat Dalal al-Dakhil. Publicul a început să ovaţioneze şi să bată din palme când pe ecran a apărut un anunţ potrivit căruia filmul era recomandat numai persoanelor peste 15 ani. De asemenea a fost difuzată o înregistrare audio cu Michael Douglas, în care celebrul actor le-a urat bun venit saudiţilor la cinema după decenii. Ministrul saudit al culturii, Awwad Alawwad, a declarat că cel puţin zece companii au cerut licenţe pentru cinematografe până acum, estimând că cel puţin patru vor primi acest permis în 2018.