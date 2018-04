Lidia Chireoglo, desemnată în funcţia de director-adjunct al CNA

16:00

Andrei Năstase este adulat de fani virtuali, nu reali, iar majoritatea profilurilor care dau like postărilor sale sunt false. La această concluzie a ajuns bloggerul Andrei Oţel, într-un material publicat astăzi.„Zilele acestea mi-au apărut în feed-ul de la facebook mai multe postări sponsorizate ale lui Andrei Năstase și mi-a trezit interes, de unde o persoană cu câteva procente raiting în sondaj are atâtea like-uri la postări? Am încercat să deschid profilurile la nimereală și s-a adeverit că majoritatea celor ce dau like postărilor lui Năstase și care comentează activ în susținerea lui sunt niște profiluri fake!”, scrie Andrei Oţel.În acelaşi material, autorul îndeamnă cetăţenii să nu se lase manipulaţi de trolii finanţaţi de Andrei Năstase sau oligarhul încarcerat Veaceslav Platon. „Verificați și singuri. Nu vă lăsați manipulați de balabolii politicii moldovenești — pentru asta e destul să deschideți ultima lui postare și să verificați profilurile precum am făcut eu în video — veți găsi doar profiluri false, cu puțini prieteni, fără postări, care apreciază doar paginile TV8, Andrei Năstase și Veaceslav Platon, sunt fără fotografii personale sau în cel mai bun caz vreun profil care distribuie propaganda canalului finanțat de nașul lui Andrei Năstase”, notează Andrei Oţel.Iar bloggerul Denis Rusu a deconspirat, într-un material publicat tot astăzi, un astfel de troll, care este apărat de vicepreşedintele Partidului Platforma DA, Inga Grigoriu.„În spațiul online basarabean, există așa un troll, pe nume Andrei Petru, care folosește atât nume fals, cât și poze ale unui artist din România pe nume Cristi Nistor. Acest troll se ocupă cu promovarea imaginii Partidului DA, în special al liderului Andrei Năstase și totodată cu denigrarea tuturor care au alte viziuni. Mai mult, acesta incită internauții la ură interetnică, violență și agresivitate. Acest fapt a fost observat nu doar de mine, ci și de persoane terțe, care la rândul lor, l-au inclus pe Andrei Petru într-un grup pe facebook, destinat depistării profilurilor false”, notează Denis Rusu.„Mare mi-a fost mirarea să văd printre comentarii așa personalități precum vicepreședinți de partide, care îl apără și spun că e om de treabă, real, deși acesta se ascunde după un profil fals. Numele vicepreședintelui PPDA care îl apară pe troll este Inga Grigoriu, persoană, care cel mai probabil îl cunoaște pe cel care stă în spatele profilului fake”, notează bloggerul.În cele din urmă, personajul care se ascunde în spatele profilului Andrei Petru este developat de Denis Rusu. Acesta ar fi un oarecare Andrei Petică din localitatea Molovata Nouă, din Transnistria.„Respectiva poză mi-a fost transmisă de un amic a lui Andrei Petică. Din ceea ce se vede, nu exclud că el și alte persoane lucrează ca trolli într-o sală cu calculatoare. Din păcate, acesta nu a vrut să-mi spună locația, dar presupun că se află în același sediu cu JurnalTV”, conchide Denis Rusu.Pe final, bloggerul se adresează autorilor campaniei „Adoptă un troll”, Dumitru Alaiba şi Vlada Ciobanu. „Aceștia au promis bani celor care deconspiră trolli și oferă informații despre ei. Informații cred că sunt destule, mai ales că am identificat nu doar fake-ul și numele celui care stă în spatele profilului, dar și pe cei care îl plătesc, iar dacă sunt careva dubii, cred că vicepreședintele PPPDA, Inga Grigoriu, ar putea să ne spună mai multe, că doar ea îl apăra mai sus”, a scris Rusu.Sursa: politics.md