Protest INEDIT la sediul formaţiunii lui Maia Sandu: NU ÎNCHIDE GURA PRESEI LIBERE!

10:40

Cancerul ovarian incepe in ovare si se poate raspandi rapid in restul sistemului reproducator, daca nu este tratat rapid. Tumorile ovariene epiteliale sunt cele mai frecvente tipuri de tumori aflate pe ovare. Tumorile asociate sunt impartite in trei subgrupuri: tumori benigne epiteliale, tumori cu potential malign scazut (tumori LMP) si tumori ovariene epiteliale maligne, scrie […]