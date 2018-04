Doi moldoveni, prinși cu o diferență de 20 de minute la Sculeni. Aveau țigări de contrabandă!

11:30

O casă de avocatură va primi patru milioane de lei pentru a reprezenta Moldova într-o instanță de judecată din SUA Guvernul a alocat 243 de mii de dolari pentru achitarea onorariilor avocaților care vor reprezenta Moldova în instanțele judecătoreşti şi în instituţiile de arbitraj naţionale şi internaţionale împotriva companiei Gater Assets Ltd din Insulele Virgine Britanice. Firma dată a obținut într-o instanţă din New York (SUA) o decizie executorie prin care ţara noastră și Moldovagaz sunt obligate să-i plătească o datorie de peste 27,4 milioane de dolari. Potrivit hotărârii aprobate astăzi de Guvern, Chiril Gaburici, ministrul economiei și infrastructurii, se împuterniceşte să semneze în interesele statului şi în numele Guvernului, contractul de asistență juridică cu Cabinetul avocatului „Vladimir Iurkovscki” în cooperare cu Compania de avocatură „Schoenherr Rechsanwaite GmbH” şi în parteneriat cu Chaffetz Lindsey LLP (Chaffetz), precum şi actele, acordurile şi procesele-verbale necesare pentru buna executare şi realizare a contractului numit. Totodată, pentru achitarea onoroariilor se alocă Ministerului Economiei și Infrastructurii, din fondul de rezervă al Guvernului, suma echivalentă în lei a 243.000 dolari SUA, conform contractului de asistență juridică. Menționăm că, la data de 2 iunie 2016, Gater Assets Limited a inițiat un litigiu împotriva Republicii Moldova în fața Curții Districtuale a Statelor Unite pentru Districtul Sudic al New-York-ului, prin care solicită reînnoirea hotărârii judecătorești în favoarea reclamantului și împotriva lui SC „Gaznabtranzit” SA, SC „Moldovagaz” SA și a statului Republica Moldova, pronunțată pe 14 iulie 2000, prin care s-a dispus plata prejudiciului, plus dobânda de întârziere. Potrivit RISE Moldova, avocaţii Gater Assets Limited au trimis încă de pe 6 iunie 2016, prin poșta Federal Express, notificări la Ministerul Justiţiei şi la întreprinderea Moldovagaz despre pretențiile lor. Însă, nu au primit nici un răspuns, iar Guvernul şi Moldovagaz – nu au prezentat instanţei documente şi opinii prin care să-şi apere interesele. Termenul era 23 ianuarie 2017. În consecință, pe 26 ianuarie 2017, instanţa americană a decis că Moldovagaz şi Republica Moldova urmează să achite firmei Gater Asset Ltd suma de 27,4 milioane de dolari. Decizia este definitivă. Iar magistratul a mai stabilit că, până pe 17 iulie 2017, la suma stabilită se va adăuga o dobândă de 4.630 de dolari, care va fi apoi recalculată. Astfel, într-un an, la datoria totală se vor mai adăuga 1,69 milioane de dolari. Sursă: tv8.md Record O casă de avocatură va primi patru milioane de lei pentru a reprezenta Moldova într-o instanță de judecată din SUA apărut pentru prima dată RTR Moldova | Portal de știri despre ultimele evenimente din Moldova și din întreaga lume.