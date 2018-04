Vezi care sunt posturile vacante la Comisia Națională a Pieței Financiare în aprilie 2018

16:50

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) din Republica Moldova în parteneriat cu Organizația Publică de tineret „Noua Generație a Europei” din Ucraina a lansat proiectul transfrontalier „Joint Opportunities in Business for Youth (JOBs for YOUTH)”. Evenimentul a reunit reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, autorităţilor publice centrale, organizaţiilor partenere, oameni … Articolul ODIMM anunță lansarea unui nou Proiect pentru tineri – JOBs for YOUTH apare prima dată în edufin.md.