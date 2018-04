Lucrurile mari pornesc de la cele mici sau Cum este promovată cultura la Bravicea

09:45

Băieților de vârsta sa le face din ochi fotbalul, pe când lui Ilie Manciu îi zâmbesc aparatele de fotografiat. Colecționează aparate foto din diferite timpuri. Are grijă de ele ca ochii din cap și încearcă să afle istoria fiecărui aparat în parte. Are multe în colecția sa și totuși, mai vrea să-și completeze colecția.Ilie Manciu are 15 ani și este elev în clasa a 9-a la liceul ”Vasile Alecsandri” din Ungheni. Este pasionat de muzică, a absolvit Școala de Muzică din Ungheni. Vioara, fluierul și pianul sunt instrumentele lui preferate.Ne-am cerut în vizită la Ilie ca să vizităm odaia cu comori. Este o cameră mică, dar cu o colecție mare. Obiecte vechi, interesante, începând cu medalii mici, până la trompete mari. Sus, pe ultimile rafturi stau, parcă neatinse, și aparatele de fotografiat.Marele colecționar este tata…Tatăl i-a promis lui Ilie că atunci când va împlini vârsta de 15 ani îi va transmite colecția sa. Și iată că a venit timpul. Tatăl său colecționează de ani buni tot ce este vechi. În casa lor, o cămăruță mică este transformată într-un mini-muzeu cu obiecte vechi, ce au o deosebită valoare pentru ei.Ilie Manicu a început a cocheta cu aparatele foto acum cinci ani. Cel ma vechi aparat tip –cutie este din anii 1930 și a fost produs în Germania. Iar cel mai mic aparat are mai puțin de 10 cm. Tânărul spune că le procură din piețile unde se vând vechituri. De prin țări străine i le aduc prietenii de familie. ”Mulți prieteni de-ai tatălui meu știu că noi colectăm diferite obiecte și când vin la noi, ne surprind cu anumite mărunțișuri, dar care au valoare mare pentru noi”, povestește tânărul.Peste 20. Nu toate sunt funcționaleÎi place mult să se documenteze și să afle istoria fiecărui aparat pe care îl are în colecție. Le-am numărat aparatele de fotografiat împreună. Are 23. Fiecare sunt din diferiți ani. Nu toate sunt funcționale, dar unele încă mai fac față tehnologiilor moderne de astăzi.”Este foarte greu să fotografiezi cu ele. Nu sunt ca aparatele de fotografiat de astăzi, le pui la mod automat și fac fotografia reușită. Acestora le trebuie unghiul potrivit, lumina necesară și multe alte aspecte. Nu avem ecran ca să vedem ceea ce a ieșit, iar pelicula poate fi folosită în zădar, iar fotografiile să fie toate nereușite”, a mai spus tânărul colecționar.În colecția sa are și un aparat de tip Polaroid, e produs în America. Cel mai bun și mai puternic aparat din colecția lui este din Rusia și a fost produs între anii 1958-1970, dar obiectivul e unul de colecție fiind produs în parteneriat cu marca ”Leica”. ”Chiar dacă are un obiectiv mic, are o diafragmă puternică ce ține de componentele interne. Se spune că este ”Zenit” de 58 de mm, în lume s-au produs 1500 de bucăți și este considerat obiectiv de colecție”, povestește Ilie.”Ce vei face cu atâtea obiecte?”, întreb, la care tânărul răspunde: ”Părinții vor să cumpere o casă mare, iar acolo va fi amenajat un beci din acela moldovenesc și toate își vor găsi locul în el. Acesta și este visul meu”.Pentru viitor, Ilie se gândește la o expoziție persoanlă cu aparatele sale de fotografiat, însă mai vrea să-și mai mărească un pic colecția. Între timp, a început să colecționaze și instrumente muzicale. Prima vioară de colecție i-a cumpărat-o tatăl lui din Anglia.