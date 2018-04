Cazul Skripal: Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a acuzat Marea Britanie de implicare în asasinarea lui Rasputin

08:50

Seceta stabilită în ultimele săptămâni pe teritoriul țării va afecta în special agricultura tradiţională, afirmă specialiștii Seceta stabilită în ultimele săptămâni pe teritoriul R. Moldova va afecta producătorii agricoli care, din cauza uscăciunii, nu pot îndeplini lucrările prevăzute de sezon. Un pericol prezintă, de asemenea, şi posibilitatea îngheţurilor şi grindinei, a comunicat pentru MOLDPRES Vasile Şarban, şef de direcţie la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM). Potrivit specialistului, într-o situaţie destul de complicată s-au pomenit în special fermierii care practică agricultura tradiţională. „Am trecut de la iarnă direct la timp de vară şi stratul de umezeală acumulat în urma ninsorilor generoase s-a evaporat. Ca urmare, avem un sol împietrit, care face imposibilă ieşirea în câmp şi prelucrarea pământului prin metode tradiţionale", a spus Vasile Şarban. În acelaşi timp, responsabilul de la MADRM a specificat că situaţia va fi mai uşoară pentru producătorii care au trecut la agricultura conservatoare şi folosesc utilaj combinat. „Astfel de tehnologii permit o pătrundere mai adâncă a seminţelor în sol, brazda este mai puternică şi acoperă optimal seminţele, asigurându-le cu condiţiile necesare pentru germinare", a precizat şeful Direcției politici de producție, procesare și reglementare a calității produselor de origine vegetală din cadrul ministerului de resort. În context, Vasile Şarban a menţionat că în această perioadă nu doar seceta face bătăi de cap agricultorilor. „Un pericol rămân a fi şi eventuale îngheţuri sau grindină. Schimbările climatice au afectat considerabil ciclul natural. Dar, nişte îngheţuri la final de aprilie — început de mai ar fi catastrofale pentru producătorii agricoli, mai ales pentru cei din sectorul de pomicultură. Pomii sunt deja cu fructul format, procesul de vegetaţie este aproape finalizat, or, în caz de posibile temperaturi de 2-3 grade sub zero, înseamnă că roada din acest an va fi compromisă totalmente", a explicat specialistul la solicitarea MOLDPRES. Potrivit sursei citate, în cazul grindinei starea de lucruri e mai bună. „Măsurile întreprinse de minister au permis, de exemplu, în anul trecut protejarea a circa 90% din suprafeţele agricole. În anul curent, planificăm să lansăm încă 11 puncte de protecţie antigrindină, în special în raioanele Căuşeni şi Ştefan Vodă, unde condiţiile naturale, amplasarea geografică prezintă riscuri mai mari în acest sens", a relevat Şarban. „Modificările climatice din ultima perioadă pun omul faţă în faţă cu provocări naturale tot mai serioase şi, în acest caz, acesta trebuie să găsească răspunsurile pe potrivă. În prezent, există echipament pentru practic orice situaţie – şi cuptoare cu ardere internă împotriva îngheţurilor târzii, şi metode avansate antigrindină etc. Este nevoie de interes şi, desigur, de investiţii, dar dacă este vorba de afaceri agricole serioase, atunci acestea vor fi cu profit", a subliniat Vasile Şarban, explicând că, în prezent, ministerul de profil elaborează proiecte şi caută mai multe posibilităţi pentru a ajuta producătorii agricoli să facă faţă riscurilor naturale. Potrivit meteorologilor, ploile aşteptate de agricultori sunt posibile marţi, 24 aprilie, pe întreg teritoriul ţări, iar miercuri izolat în regiunea de nord.