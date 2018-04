De ce să nu mai bei niciodată din apa lăsată cîteva ore în pahar

23:00

Dj-ul și producătorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri după amiază în Oman, a anunțat impresarul starului.DJ-ul avea 28 de ani.„Cu profund regret anunțăm pierderea lui Tim Bergling, cunoscut sub numele de Avicii. A fost găsit mort în Muscat, Oman vineri după-amiază, 20 aprilie. Familia este devastată și cerem tuturor să respecte nevoia de intimitate în această per