(video) DJ-ul suedez Avicii a murit. Artistul avea doar 28 de ani

12:45

Program.etwinning.md este o„casă virtuală” a programului eTwinning Plus Moldova, care are drept scop comunicarea activităților desfășurate în cadrul proiectului. Odată cu lansarea paginii web, a fost prezentat și un spot video care explică pe înțelesul oamenilor activitățile proiectului. Articolul A fost lansată o nouă pagină web dedicată programului eTwinning Plus Moldova apare prima dată în #diez.