Decizie ISTORICĂ în Marea Britanie: Regina Elisabeta şi-a desemnat SUCCESORUL

La 100 de ani, Vasile Ghiaţă tresare ori de câte ori aude imnul naţional. Este erou naţional şi unul dintre puţinii români care sunt de-o vârstă cu ţara noastră. Are 100 de ani şi a văzut atât de multe încât i-ar mai trebui o viaţă să le povestească. La fel şi Simion Gârlea. Amândoi au apărat România în Al Doilea Război Mondial. Amândoi îşi amintesc cu amărăciune acele vremuri. Simion Gârlea: Duminică, 6 septembrie 42. Ne-a îmbarcat în tren la Constanța cu căruțe cu cai, fân și o lună de zile am mers cu trenul. Am schimbat italienii din tranșee și am intrat noi. Soţul doamnei Constanţa Petre a murit atunci, în bătălia de la Cotul Donului, unde a pierit alături de alţi 150.000 de camarazi. Constanța Petre: Ne-au prăpădit, ne-au luat toate ce ne trebuia. Pentru mulţi, poate cel mai dureros an a fost 1940, atunci când pactul RIbbentrop-Molotov ciopârţea graniţele României. Simion Gârlea: Eu sunt din Basarabia și când am auzit la radio că s-a cedat... Am plâns. Când am ajuns la Tighina, după patru luni de mers pe jos, 1.000 de kilometri, atunci am sărutat pământul. După război, au urmat 14 ani în care Armata Roşie a stat la noi în ţară. Constanța Petre: Foarte greu în timpul războiului. În timpul războiului am dus-o greu din cauză de cât ne-au ocupat rușii. Armata Roşie a susţinut comunismul. Pentru cei care au văzut cum s-a transformat România în republică populară, comunismul înseamnă secetă și foamete și... multe altele.