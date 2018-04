Primăria București oferă 500 de bilete de odihnă la mare pentru copiii din Chișinău

11:01

În primele 24 de ore de la aplicarea controlului comun asupra operațiunilor de import, reimport și tranzit prin punctul comun de trecere a frontierei Cuciurgan-Pervomaisc au fost depuse 15 declarații de import. Vămuirea mărfurilor la import prin acest post vamal a fost lansată ieri, 18 aprilie, fiind prevăzută de Schema tehnologică aprobată în comun. Amintim […] The post 15 importuri operate prin punctul comun de trecere a frontierei Cuciurgan-Pervomaisc în primele 24 de ore appeared first on Moldova.org.