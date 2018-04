Lider unionist, dezamăgit că partidele care promovează Unirea R. Moldova cu România sunt dezbinate

05:01

Berbec Singur, nu veti putea finaliza prea multe lucruri, asa cum v-ati fi dorit, nici in plan personal, nici in plan familial. Pe de alta parte, astazi contextul astral favorizeaza tendinte autoritariste din partea voastra, care insa nu vor fi acceptate de nimeni dintre cei din anturajul vostru: colaboratori, prieteni, familie. Nerabdarea de a ajunge la rezultatul dorit va poate determina sa faceti greseli elementare, cu repercursiuni semnificative ulterior; incercati sa fiti ceva mai chibzuiti, mai rabdatori si nu incercati sa devansati datele de predare ale lucrarilor, numai in scopul ...