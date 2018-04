Ministerul rus de externe acuză Marea Britanie că a fost implicată în uciderea lui Rasputin!

09:50

Un băiețel pe nume Emanuele l-a întrebat pe Papa Francisc dacă tatăl său a ajuns în Rai, în ciuda faptului că era ateu. Copilul a izbucnit în lacrimi, dar Papa l-a încurajat și i-a răspuns cu blândețe. „Un băiețel care a moștenit puterea tatălui său are, totodată, curajul să plângă în fața noastră. Dacă acest […] The post Un copil l-a întrebat pe Papa Francisc dacă tatăl ateu a ajuns în Rai. Reacția Papei// VIDEO appeared first on Moldova.org.