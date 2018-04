Andrian Candu, despre noul Cod al audivizualului, adoptat în prima lectură

13:50

Un milionar român vrea să-și recupereze afacerea vândută cu 300 de lei românești unui milionar din R. Moldova Omul de afaceri român Adrian Porumboiu, fostul proprietar al grupului Racova, care exploatează 35.000 de hectare în Vaslui, şi-a trims avocaţii să încerce să-i recupereze imperiul agricol, pe care l-a vândut în anul 2015 unei companii ce ar fi controlate de afaceristul Vaja Jhashi. „Adrian Porumboiu a vândut acţiunile în baza unui contract care nu a fost respectat. Acest contract prevedea ca domnul Porumboiu să fie eliberat de obligaţiile pe care le avea faţă de bănci, de executările silite, şi să-i fie vândute anumite bunuri, neesenţiale pentru activitatea agricolă — la un preţ stabilit. Adrian Porumboiu a semnat un contract, a predat nişte bunuri, iar pentru că nu i s-au îndeplinit condiţiile impuse cumpărătorului, vrea să rezoluţioneze (să desfiinţeze- n.red.) acest contract", a spus Emil George Ioani, avocatul lui Adrian Porumboiu, potrivit Ziarul Financiar. Pentru a desfiinţa contractul de vânzare-cumpărare, Adrian Porumboiu a acţionat în instanţa compania Babylon Overseas din Emiratele Arabe Unite, acţionarul majoritar al grupului Racova, însă aceasta este de negăsit, potrivit avocatului Emil Geroge Ioani. „Ca să ne dobândim acţiunile, trebuie să ne judecăm cu ei. Ca să ne judecăm cu ei, trebuie să-i cităm în Emiratele Arabe Unite, dar nu-i găsesc nici măcar autorităţile lor", a spus avocatul lui Porumboiu. Adrian Porumboiu a vândut în 2015 grupul Racova companiei cu acţionariat elveţian Delta Commodity & Financial Services, contra unei sume de 300 lei, în contextul în care grupul avea datorii de 205 milioane euro, potrivit lui Valeriu Cojocaru, actualul „manager de criză" al grupului Racova, un manager angajat de compania elveţiană Delta Commodity & Financial Services. Ulterior, Delta Commodity & Financial Services a revândut grupul Racova societăţii Babylon Overseas, din Emiratele Arabe Unite, care deţin în prezent peste 80% acţionariatul companiei, potrivit lui Valeriu Cojocaru. Nu se ştie însă cine sunt persoanele din spatele companiilor Delta Commodity & Financial Services sau Babylon Overseas. Avocatul lui Adrian Porumboiu contestă legimitatea lui Valeriu Cojocaru de a reprezenta grupul Racova, în calitate de manager general. Grupul Racova este format din cinci companii respectiv Comcereal Vaslui, Agrocomplex Bârlad, R-Agro, Mopan şi Ulerom. Cu excepţia Comcereal Vaslui, toate celelalte companii sunt în insolvenţă. Veniturile realizate de grupul Racova în 2017 au fost de 45 mil. lei (9,8 mil. euro), potrivit reprezentanţilor companiei. Delta Commodity & Financial Services a fost deschisă în 2008 la Geneva, cu scopul de a administra grupul de firme Trans-Oil, cea mai mare afacere cu cereale din Republica Moldova, gestionată de către milionarul moldo-ruso-american Vaja Jhashi, care ar avea legături strânse şi cu liderul democrat Vlad Plahotniuc. Potrivit unei anchete publicate de Jurnal de Chişinău, înainte de această tranzacție firmele lui Porumboiu au prelungit pentru încă 30 de ani contractele de arendă cu proprietarii de terenuri agricole, în multe cazuri persoane deja decedate sau bolnave. Delta Commodity devine acționarul majoritar al firmelor care dețineau fabrica de ulei și silozurile, dar și terenuri arendate de circa 40.000 de hectare, iar Porumboiu