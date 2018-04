Punctul de trecere comun Palanca, renovat din bani europeni. La ce etapă sunt lucrările

09:01

Pompierii au fost solicitați în după amiaza zilei de ieri să intervină de urgență la lichidarea unui incendiu izbucnit într-o secție de producere a mezelurilor din localitatea Trușeni, municipiul Chișinău.Focul a cuprins 30% din acoperișul construcției. Apelul a fost recepționat de IGSU la 15.30. La fața locului pentru localizarea și lichidarea focului au fost trimise […] The post Intervenția pompierilor în localitatea Trușeni. Incendiu într-o secție de producere a mezelurilor// VIDEO appeared first on Moldova.org.