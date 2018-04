Aspectele cooperării moldo-suedeze, discutate la Chișinău

14:20

Andrei Năstase este adulat de fani virtuali, nu reali, iar majoritatea profilurilor care dau like postărilor sale sunt false. La această concluzie a ajuns bloggerul Andrei Oţel, într-un material publicat astăzi. „Zilele acestea mi-au apărut în feed-ul de la facebook mai multe postări sponsorizate ale lui Andrei Năstase și mi-a trezit interes, de unde o persoană cu câteva procente raiting în sondaj are atâtea like-uri la postări? Am încercat să deschid profilurile la nimereală și s-a adeverit că majoritatea celor ce dau like postărilor lui Năstase și care comentează activ în susținerea lui sunt niște profiluri fake!”, scrie Andrei Oţel.În acelaşi material, autorul îndeamnă cetăţenii să nu se lase manipulaţi de trolii finanţaţi de Andrei Năstase sau oligarhul încarcerat Veaceslav Platon. „Verificați și singuri.