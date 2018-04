LIVE: Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 20 aprilie 2018

09:50

Acum un an, vremea o luase razna în Moldova. Astăzi se împlineşte un an de la ninsorile din aprile 2017, care au paralizat Capitala şi alte sute de localităţi, în special din sudul ţării. Satele au rămas fără curent timp de mai multe câteva zile, iar în Chişinău 10 mii de copaci au fost doborâţi.