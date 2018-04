MĂRTURIE // “Pentru bani am devenit sclavi”. Confesiunile unui ofițer FSB

18:01

Cinci români născuţi în 1918, au fost celebraţi astăzi la București, sperând la reunirea Basarabiei cu România. Simion Gârlea a vorbit despre cel de-Al Doilea Război Mondial, în care a luptat, despre Basarabia, după care a plâns, în 1940. „Dacă dumneavoastră aţi fi Basarabia, cum v-aţi simţi?", a întrebat el retoric. „Aşa am simţit eu.