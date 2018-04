Anatol Mătăsaru și soția acestuia afirmă că ar fi fost „sechestrați”. Ce spune poliția

09:20

Acum un an, vremea o luase razna în Moldova. Astăzi se împlineşte un an de la ninsorile din aprile 2017, care au paralizat Capitala şi alte sute de localităţi, în special din sudul ţării. Satele au rămas fără curent timp de mai multe câteva zile, iar în Chişinău 10 mii de copaci au fost doborâţi. Valoarea pagubelor a ajuns la aproape 70 de milioane de lei. Chiar în prima zi a stihiei, Guvernul a anunţat o mobilizare generală în Capitală, inclusiv a Armatei, pentru a lichida consecinţele ninsorii. Au fost implicaţi sute de poliţişti, salvatori şi muncitoari. În urma intemperiei a fost afectate mai multe parcuri din Chişinău. Iar în Grădina Botanică 80 la sută dintre arborii și arbuștii decorativi au avut de suferit. În urma stihiei şi mai multe ţări au dat o mână de ajutor. Asociația «Crucea Roșie» din China a oferit 100 de mii de dolari, Ucraina — 375 de mii, iar Turcia a donat 100 de mii de euro. De asemenea, Prințul Albert al doilea de Monaco a anunțat că va oferi ajutor pentru a restabili Grădina Botanică, după ce a vizitat țara noastră. Sursă: publika.md