Astăzi în Moldova și în lume

Chişinăul dorește ca asistența care vine de la donatorii externi pentru susținerea populației din regiunea transnistreană să fie coordonată cu autoritățile centrale ale Republicii Moldova, la fel ca și proiectele care vor fi realizate în stânga Nistrului. Un comunicat al Guvernului anunță că subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe a Comisiei guvernamentale pentru reintegrarea ţării, prezidată de premierul Pavel Filip.Cu suportul partenerilor străini, începând cu anul 2015, în regiunea transnistreană au fost realizate 36 de proiecte în valoare de peste 45 milioane euro, cel mai mare donator fiind Uniunea Europeană, se spune în comunicatul care precizează că în regiune sunt realizate și programe de dezvoltare finanțate de Guvernul de la Chişinău. În acest an bugetul a alocat în aceste sens 15 milioane lei, sau aproximativ 750 mii euro.Comunicatul mai anunță că în acest an autoritățile de la Chişinău vor pune accent pe soluționarea chestiunilor din deciziile protocolare semnate la sfârșitul anului trecut între Chișinău și Tiraspol. Printre acestea sunt eliminarea tuturor problemelor ce țin de deschiderea podului de la Gura Bâcului-Bâcioc, soluționarea problemelor școlilor moldovenești cu predare în grafia latină, apostilarea actelor de studii emise în regiunea transnistreană, deblocarea accesului fermierilor la terenurile agricole și interacțiunea în domeniul telecomunicațiilor.În plus la acestea, autoritățile de la Chișinău au insistat ca pe agenda negocierilor să fie incluse alte două subiecte – monitorizarea respectării drepturilor omului în regiunea transnistreană și a situației în Zona de Securitate.