IMAGINI de la căsătoria civilă a polițistei moldovence cu polițistul de frontieră român

Aseară m-am făcut muci. Nu mă mai țineam pe picioare când am ieșit din bomba aia de la Botanica și am vrut să trec strada, unde cât pe ce nu m-a călcat o mașină, care a țâșnit din nicăieri, pentru că strada aia era complet pustie când m-am pornit eu s-o traversez, nu era nici țipenie și, brusc, o mașină a început să vâjâie spre mine, și sirena să urle și eu atât am mai reușit să fac, să cad pe spate, m-am înșirat pe spate nu pentru că voiam să-mi scap pielea, ci pentru că eram pulbere, dar anume asta și m-a salvat, fiindcă dacă aș fi fost treaz, probabil, s-ar fi ales praful din mine, aș fi devenit pe loc oale și ulcele, așa că nu e deloc greșită concluzia la care am ajuns aseară, că e mai bine să fii matosit decât treaz, dacă vrei să rămâi în viață la Botanica.