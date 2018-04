Kievul cere de la Constantinopol autocefalie pentru Biserica Ortodoxă din Ucraina

18:20

În loc să-și perfecteze documentele de călătorie și să-și asigure trecerea legală a frontierei de stat, cinci persoane au ignorat cu vehemență cerințele și au încercat să traverseze clandestin hotarul moldo-ucrainean. Trei cetățeni moldoveni și alți doi ucraineni au fost reținuți de polițiștii de frontieră și urmează să răspundă penal pentru ilegalitatea comisă. Cazul a […]