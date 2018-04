Candu, mesaj critic pentru un eurodeputat

17:40

Întreruperi de curent în toată țara. Unde și în ce zile va fi sistată lumina Întreruperi programate de energie electrică pentru data de 22 aprilie şi 23 aprilie 2018. Pentru îmbunătăţirea serviciilor prestate clienţilor, RED UNION FENOSA S.A. anunţă că în aceste zile vor avea loc întreruperi programate ale furnizării energiei electrice în intervalele de timp indicate mai jos: Pentru data de 22 aprilie 2018 vor avea loc sistarea energiei electrice în următoarele localităţi: Căuşeni: Tănătarii Noi — parţial în intervalul de timp între 09:00 — 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Hînceşti: Pogăneşti — parţial în intervalul de timp între 08:30 — 20:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Pentru data de 23 aprilie 2018 vor avea loc sistarea energiei electrice în următoarele localităţi: Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: str. Anatol Corobcianu, Chişinăului, Ciocîrlia, Crimeia, Hristo Botev , Mesager , Mircea Cel Bătrîn, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Victoriei — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 17:00(1oră), pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: str. Cîmpului, Costiujeni, Covtun, Gliei, Gliei str-la, Grănelor, Urojainaia — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:30, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene str. Cobzarilor 2 str-la, Cobzarilor 7 str-la, Cobzarilor 8 str-la, Cobzarilor 9 str-la, Izvoarelor, Livădarilor, Potirnichii 3 str-la, Prepeliţei, Schinoasa-Deal, Sitarului — parţial în intervalul de timp între 10:00 — 17:00(pentru 1oră), pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului Chişinău, sectorul Ciocana: str. Cărămidarilor 23-79, 56-94, L. Rebreanu 38/1, Movileni 1-51, 2-32, Sf. Paraschiva 9-27, Uzinelor 75 — în intervalul de timp între 09:30 — 17:00, pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: str. 27 Aprilie, Alexandru Donici, Alexandru Donici str-la, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu str-la, Cetatea Albă, Comarov, Decebal, Earovaea, Ghioceilor, Ismail, Iurie Gagarin, Luceafărul, Mihai Viteazul, Mircea Cel Bătrîn, Munteniei, Nistreană, Onika A, Petru Rareş, Poperecinii, Poperecinîi Str-La, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tatarbunar, Uzinelor, Vasile Alecsandri, Veronica Micle — parţial în intervalul de timp între 09:30 — 17:00, pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin: str. Ana Barbu, Budeşti, Chişinăului, Fîntînilor, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Mihail Sadoveanu, Păcii, Păcii str-la, Şcolilor, Ştefan Cel Mare Şi Sfînt, Tohatin, Vadul Lui Vodă, Valea Tohatin — parţial în intervalul de timp între 09:10 — 17:00, pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Independenţei, Nicolae Sulac, Valea Trandafirilor — parţial în intervalul de timp între 09:10 — 15:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric Chişinău, sectorul Rîşcani: str. Matei Basarab 9/1 — în intervalul de timp între 09:00 — 13:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Matei Basarab 9/2 — în intervalul de timp între 13:00 — 17:00, pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. V. Badiu 15, 19, 24-38, 15A, 19A, 38A, C. Brîncoveanu 24, 24B, 33A, 35, Doina 59, Hotin 1, 6-16, Putnei 49-63, 50-66, Ec. Teodoroiu 2-32, 13-33, Timişoara […]