Conferința științifică „Patrimoniul cultural românesc”, cu genericul ,,Centenar – 2018”, la a treia ediție, la Chișinău

14:00

Acum, la mai mult de doi ani de la lansare, tot apar zvonuri despre o variantă nouă de iPhone SE, însă Apple nu pare să se grăbească să o aducă pe piaţă. Există însă speranţă pentru cei care încă aşteaptă un iPhone mic, întrucât Apple a înregistrat noi modele de dispozitive în Eurasia, sugerând că acestea vor fi anunţate şi lansate în viitorul foarte apropiat. Următorul eveniment important la care Apple ar putea anunţa hardware nou este WWDC, care are loc la începutul lunii iunie în fiecare an. Aici, Apple se întâlneşte cu dezvoltatorii de software pentru platformele sale şi în general prezintă următoarea versiune de iOS, macOS, tvOS şi watchOS. În trecut am primit şi anunţuri despre hardware la WWDC, precum boxa HomePod, deci nu ar fi ieşit din comun să avem parte de o lansare surpriză a unui iPhone SE2 în timpul verii. Originalul iPhone SE a fost lansat în primăvara lui 2016, la mai bine de jumătate de an de la lansarea modelelor 6S şi 6S Plus, deci probabil că Apple nu va urmări să lanseze un SE2 în acelaşi timp cu noua gamă de iPhone-uri din toamnă. O lansarea în vară ar putea veni cu avantajele sale, întrucât telefonul ar putea fi inclus printre produsele din programul „Back to School”, orientat către studenţi. Având în vedere preţul mult mai mic decât cel al modelelor „normale” de iPhone, acesta ar putea fi un hit în cadrul acestei campanii.