Un bărbat din Bălți a fost condamnat pentru trafic de influență

Dodon, despre Arena Chișinău: Am mult semne de întrebare Din cele 200 de milioane de lei prevăzute pentru construcția Arenei Chișinău puteau fi majorate salariile unor categorii de bugetari, susține președintele Igor Dodon. Demnitarul spune că are mai multe obiecții față de proiectul democraților cu privire la construcția Arenei Chișinău și că va monitoriza cu atenție derularea lui. "„Am multe semne de întrebare. Este vorba de zeci de hectare în apropierea Chișinăului care sînt valoroase ca preț. Dacă noi intrăm în acest proiect cu un teren de 70 ha, care ar costa zeci de milioane de euro, de ce mai alocăm din bugetul de stat? Noi punem la dispoziție terenul, privații să vină cu banii!", a comentat astăzi Dodon. Potrivit lui, nu este clar de ce au fost alocați bani de la bugetul de stat, în condițiile în care puteau fi identificați investitori străini pentru finanțarea proiectului. "„Cine este investitorul? Cum s-a selectat el? Ce fel de parteneriat? Ca idee de construcție sînt de acord, noi avem nevoie de o astfel de arenă. Anul trecut am obținut acceptul al unor investitori din Dubai care erau gata să aloce 20 de milioane de euro. O să vedem ce vor face democrații, să nu fie asta o explozie pre-electorală și să nu fie acolo anumite încălcări ale legislației. De ce acordăm bani de la bugetul de stat — cu 200 de milioane puteau să majoreze salariile oamenilor din domeniul culturii", a conchis Dodon.