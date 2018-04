Minus un candidat. Sergiu Tofilat nu a reușit să adune 10.000 de semnături pentru a se înscrie în cursa pentru Capitală

12:10

Noile monede de unu, doi, cinci și 10 lei, lansate de Banca Națională a Moldovei la sfârșitul lunii februarie, au ajuns în circulație la începutul acestei luni. Am mers la câteva filiale ale băncilor din Chișinău pentru a vede cât de ușor putem face rost de câteva monede noi. Din păcate, am găsit doar monede de un leu. Cele de doi, cinci și zece însă, deocamdată sunt mai greu de găsit. La încercarea de a schimba o bancnotă de 20 de lei, casierița s-a arătat mulțumită și plăcut surprinsă, menționând că „demult încearcă să scape de ele”. Am schimbat bancnota verde pe 20 de monede argintii și am mers mai departe să discutăm cu și cu alți cetățeni la acest subiect.