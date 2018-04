MAI RETRO – Mai aproape de natură… la Vatra: Hiking, ciclism, sporturi relaxante şi extreme, camping sub cerul liber şi multă energie pozitivă!

10:50

Svetlana Tătaru este jurnalistă de meserie, iar în ultim vreme tot mai mult auzim de ea într-o nouă calitate – prima arbitră de armwrestling din Moldova, informează SHOK.md. „Pasiunea pentru armwrestling a apărut acum un an, după ce am realizat un interviu cu neurologul Alexandru Grumeza. El e printre veteranii acestui sport în Moldova. Am […]