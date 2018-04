O echipă a Rosselhoznadzor vine într-o inspecție de lucru în Republica Moldova. Ce are de spus ANSA

12:50

Primăvara înflorește spiritul ingineresc. BEST Chișinău organizează cea de-a 8-a ediție Rube Goldberg Sărbătorile au trecut iar asta înseamnă că BEST Chișinău revine cu forțe noi și evenimente la activ. Pe data de 4 mai vino să vezi rezultatul a 2 luni de lucru a participanților Competiției Inginerești Rube Goldberg. Rube Goldberg este o competiție inginerească care constă în construirea unei mașini Rube Goldberg – un dispozitiv sofisticat care efectuează o sarcină simplă într-un mod complex, incluzând o reacție în lanț. La competiție participă echipe formate din 5 studenți ai Universității Tehnice a Moldovei și câte 2 liceeni. Competiția crează mediul potrivit pentru ca participanții să-și pună în aplicare ingeniozitatea și creativitatea realizând sarcina propusă. Echipele pline de energie și entuziasm au început lucrul la elaborarea celei mai creative și sofisticate mașini pentru rezolvarea probei: prepararea unei cafele din 3 componente: apă, zahăr și cafea solubilă. Ești intrigat? Nu ezita și vizitează expoziția „Creația deschide Universul" în cadrul căreia are loc și competiția Rube Goldberg, care se va desfășura în perioada 4-5 mai 2018 organizată de BEST Chișinău împreună cu Universitatea Tehnică a Moldovei. BEST Chișinău (Board of European Students of Technology) este o organizație studențească de nivel european, care activează în cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Începând din 2007, BEST Chișinău continuă să valorifice potențialul ingineresc al studenților și să le ofere învățământ complementar celui universitar.