LIVE: Primele declarații comune susținute de Filip și Lukașenko! Moldova și Belarus își consolidează relațiile

17:30

Întâlnirea dintre directorul CIA, Mike Pompeo, şi liderul nord-coreean Kim Jong Un ‘a decurs foarte bine,’ a comentat miercuri preşedintele american Donald Trump, într-o postare pe Twitter, confirmând desfăşurarea acestei întrevederi, larg semnalată în media în ultimele ore, transmite dpa. Mike Pompeo met with Kim Jong Un in North Korea last week. Meeting went very… Articolul Trump confirmă întâlnirea dinte directorul CIA şi dictatorul nord-coreean, care „a decurs foarte bine” apare prima dată în Telegraph Moldova.