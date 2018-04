O vedetă de la Hollywood renunță la actorie. Motivul este banal

07:01

Luna mai e în fiecare an o lună a marilor festivaluri literare. În București are loc a IX-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie, unde nu au lipsit și nu vor lipsi poeții basarabeni, mulțumită Muzeului Național al Literaturii Române și celorlalți organizatori. Festivaluri vor fi și la Iași sau la Timișoara unde are loc Studentfestul.