Foști procurori și judecători, dar și șefa Consiliului Concurenței vor să ajungă avocați fără examene și stagiere

10:50

Performanța Casei de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații” a fost recunoscută și în acest an în topurile internaționale. Ghidul independent de specialitate The Legal 500 a desemnat ERA în topul celor mai bune firme de avocați din Republica Moldova. The Legal 500 este unul dintre cele mai apreciate ghiduri independente de specialitate la nivel internaţional. […]