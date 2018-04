Noul articol din Codul Contravenţional care «va speria» toţi vecinii gălăgioşi

09:50

Echipa Milsami Orhei a învins ieri cu scorul 2-0 formația Sheriff Tiraspol, liderul campionatului național de fotbal, în meciul din sferturile de finală ale Cupei Moldovei Orange, relatează MOLDPRES. Ambele goluri au fost marcate de Platika în minutele 47 și 54. Antrenorul echipei orheiene, Veaceslav Rusnac a subliniat la conferința de presă importanța victoriei repurtate. "După înfrângerea suferită în meciul din campionat cu Sheriff am efectuat mai multe modificări care au influențat rezultatul de astăzi. În primul rând, am acordat o atenție mai mare factorului psihologic. Ca urmare, am dat dovadă de mai multă încredere în forțele proprii și am dominat practic pe tot parcursul meciului. Victoria repurtată ne permite să luptăm în continuare pentru trofeu. Ea ne insuflă încredere că putem juca la egal cu Sheriff și învinge", a opinat tehnicianul. Antrenorul formației Sheriff, Roberto Bordin a relevat fațeta pozitivă a înfrângerii suferite. "Am jucat relativ bine în prima repriză. Am creat faze periculoase, am avut și șanse de a marca. În cea de-a doua jumătate a partidei, însă, am fost prinși pe contraatac după care a urmat rapid golul al doilea. Am încercat să redresăm situația prin introducerea în teren a patru atacanți. Am creat din nou faze, dar n-am înscris. Ne vom concentra în continuare atenția asupra partidelor din campionat", a subliniat Roberto Bordin. Petrocub Hâncești a învins-o pe Speranța Nisporeni cu scorul 2-0 prin golurile marcate de Ivanov în minutele 84 și 94. Zimbru Chișinău a întrecut-o pe Zaria Bălți în timpul suplimentar grație golului înscris de Damașcan în minutul 121. În semifinalele programate pentru 9 mai se vor întâlni Milsami cu Petrocub și Zimbru cu Dinamo-Auto Tiraspol. Finala se va desfășura pe 23 mai. Sursă: moldpres.md