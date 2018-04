Cum poți întări sistemul imunitar în mod natural. Iată ce spun nutriționiștii!

04:10

Una din bolile cele mai crunte pentru o femeie este cancerul la san. Afectiunea poate fi prevenita, nu si vindecata, prin o serie de remedii naturiste, iar pe lista alimentelor care lupta cu formarea nodulilor mamari cancerigeni se numara si varza rosie. Varza rosie contine o serie de vitamine si minerale esentiale. Este plina de antioxidanti intrucat contine 85% din necesarul zilnic de vitamina C plus 20% din necesarul de vitamina A. Vitamina C are efecte anticancerigene si antiimbatranire si ajuta la imbunatatirea sistemului imunitar. Putina lume stie ca, de pilda, varza rosie contine mai multa vitamina C decat portocalele sau decat varza verde. Atunci cand introduci varza rosie in salata ta, nu doar ca ii oferi o savoare speciala, ci iti protejezi si corpul de radicalii liberi care incurajeaza formarea tumorilor canceroase. De asemenea, varza rosie este recomandata si pentru bolile gastrointestinale. Continutul ridicat de fier si sulf, minerale care curata aparatul digestiv, bolile stomacului devin istorie. In plus, aceasta varza mai contine si sulforafan, un compus chimic care poate bloca aparitia cancerului la colon. Poti aplica comprese cu varza pe rani deschise, cicatrici sau zone cu puroi pentru a vindeca simptomele acestora.