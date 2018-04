Pavel Filip se va întâlni cu preşedintele Republicii Belarus, Alexandr Lukaşenko. Detalii despre evenimentele programate

09:00

TAUR Ai mare noroc că prietenul tău cel mai bun te ajută într-un moment dificil . Te susţine şi îţi împărtăşeşte din experienţa personală. GEMENI Te focalizezi aupra unui proiect important la serviciu, care va înainta greu, dar care are toate şansele de reuşită. Atenţia la detalii. RAC În mintea ta s-a născut un plan care teoretic poate prinde contur foarte repede. Condiţia este să reuşeşti să aduni persoane dispuse să te ajute. LEU Ai de rezolvat o problemă şi va trebui să-ţi uneşti forţele cu cineva de încredere. Eşti mulţumit de această asociere atâta vreme cât nu apar orgolii. FECIOARA E momentul să te ocupi de o serie de lucruri mărunte de care nu ai avut timp până acum. Câteva clipe relaxare și odihnă sunt binevenite. BALANŢA Astazi este o zi in care simti sa te dedici sarcinilor casnice. Nu este cea mai placuta sarcina dar totusi ai o anumita placere sa faci necesitatile zilnice acasa. Plateste facturi, spala rufe cu masina de spalat, gateste, gradinareste. Partenerul si familia vor aprecia efortul depus. SCORPION Astazi se anunta o zi foarte aglomerata pentru tine si iti place fiecare minut din ea. Te poti astepta sa intalnesti mai multi oameni. SAGETATOR Ai muncit mult si sustinut in ultimul timp si meriti o recunoastere profesionala. Drept rezultat al efortului, sunt sanse mari sa primesti in curand o marire, un bonus, o promovare de vreun fel. Sarbatoreste dar doar o seara. Daca exagerezi cu petrecareala, vei avea prea mult de plata. Fa economii si munceste mult. Acesta este biletul tau pentru o viata buna, potrivit sfatulparintilor.ro. CAPRICORN Aceasta este o zi in care esti angrenat sa implinesti nevoile familiei. Alte persoane s-ar sustrage de la obligatii dar tu nu. Tu ai un spirit protector si grijuliu cu cei pe care ii iubesti. Cat timp te simti apreciat, esti fericit sa faci drumul acela in plus sau chiar doua. Te poti astepta sa te simti foarte iubit de cei din jur. Ai un fel de a fi dornic sa daruiasca si se vede in aura ta pentru toti ce vor sa vada. VARSATOR Vinovatia poate fi un factor motivant foarte puternic dar nu este unul pur si sanatos. Astazi te poti simti obligat sa ajuti un membru de familie cu ceva ce ai fi preferat sa nu fii parte. Sunt vremuri ca acestea cand datoriile familiei sunt deasupra dorintelor personale. Fa tot ce poti sa ajuti cu gratie chiar daca ti se pare provocator. Te vei simti bine despre tine cand se va termina. PESTI Astazi te poti simti coplesit de obligatii si angajamente fata de altii. Nu ai deloc timp pentru tine, abia daca ajungi la baie ! Este evident ca ceva este dezechilibrat. Este timpul sa iei controlul inapoi asupra vietii tale. Este minunat ca esti asa de darnic si bun si generos dar nu faci nimanui nicio favoare daca ajungi extenuat. Ia-ti timp sa iti reumpli fantana sufletului.