Red Union Fenosa trage semnal de alarmă: În trei luni – 10 furturi de ulei din transformatoare

20:30

Oamenii de știință au perfecționat accidental larva care se hrănește cu plastic, descoperită în 2016 la un depozit de deșeuri din Japonia, diversificându-i acum „meniul” de materiale plastice pe care le poate devora. O echipă de cercetători britanici au realizat mai multe studii în cadrul cărora au analizat structura larvei de Galleria mellonella – o […] The post Oamenii de știință au ”comis”, din greșeală, o posibilă revoluție appeared first on Moldova.org.