Calendar istoric, 19 aprilie

Un prim efect al interdicției este că producătorul de semiconductori Qualcomm nu va mai putea furniza procesoare pentru smartphone-urile ZTE. Un alt efect ar putea fi, însă, faptul că ZTE ar putea pierde licența Android de la Google, potrivit Reuters. Reamintim, sistemul de operare Android este produs de către Google și este gratuit pentru orice companie care vrea să îl folosească. Dar producătorii de telefoane și tablete care vor acces la magazinul de aplicații Google Play trebuie să negocieze cu Google și să instaleze o serie de aplicații pe dispozitive, respectiv broweserul Chrome, Google Maps, Gmail sau YouTube. Tehnic vorbind, este posibil ca ZTE să instaleze Android în continuare pe smartphone-urile sale, dar acestea nu vor avea acces la serviciile Google. Iar acest lucru este problematic, din moment acestea sunt cele mai populare din lume. Astfel de versiuni ”bifurcate” (”forked”) de Android folosesc gigantul Amazon, dar și grupurile chineze Tencent, Qihoo 360, Baidu sau Sogou. De asemenea, producătorii de smartphone-uri Xiaomi, Huawei, Oppo și Vivo au propriile lor magazine de aplicații. Cum Google este interzis în China, companiile chineze au eliminat orice urmă a serviciilor Google în China și și-au realizat propriile versiuni ale acestora. ZTE ar putea include astfel de servicii sau ar putea include magazine de aplicații precum cele deținute de Opera, GetJar, AppBrain, Aptoide etc. În loc de Chrome, ZTE ar putea include browsere open-source, același lucru fiind valabil și pentru aplicațiile de hărți și email. ZTE își are sediul în Shenzen și își are originea în Ministerul Industiei Aerospațiale din China, fiind înființată în 1985 de un grup de investitori asociați cu această instituție. Și acum, Academia Chineză de Tehnologie Electrică Aerospațială este acționar indirect al ZTE. Principalul acționar al ZTE este ZTE Holdings, care are 31% din acțiuni. În cadrul acesteia, două entități de stat – Xi’an Microelectronics (34%), Aerospace Guangyu (17%) – dețin 51% din total. Ceea ce face ca ZTE să fie considerată ”companie de stat”, deși acționariatul este public-privat. Al treilea acționar al acesteia, Zhongxing WXT – care are 49% din acțiuni – este deținut de către un grup de investitori privați, din care Hou Weigui, fondatorul ZTE, are 18%, potrivit Universității americane Columbia. Pe lângă smartphone-uri, ZTE este și unul dintre cei mai mari producători de echipamente de telecomunicații din lume, alături de Nokia (Finlanda), Ericsson (Suedia) și de conaționala Huawei.